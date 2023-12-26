МВД объявило в розыск создателя «Масяни» Олега Куваева

Художника и создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева объявили в федеральный розыск в России. Эту информацию обнаружили в базе МВД журналисты издания «Верстка».

В середине октября стало известно, что Следственный комитет России возбудил против Куваева уголовное дело по статье о «публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (статья 280.4 УК).

По информации из телеграм-канала «Mash на Мойке», основанием для уголовного преследования стал 169-й эпизод «Масяни», в котором главная героиня обратилась к российским солдатам и предложила им сдаться в плен с помощью украинского проекта «Хочу жить».

На прошлой неделе Минюст России признал Куваева иностранным агентом. Сам он сейчас проживает в Израиле.

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