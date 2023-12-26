Машу Гессен заочно арестовали и объявили в международный розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Машу Гессен. Об этом сообщает телеканал «Дождь», ссылаясь на постановление суда об избрании меры пресечения. В нем также говорится, что 12 декабря Гессен объявили в международный розыск.

Свое решение о заочном аресте суд мотивировал тем, что, оставаясь на свободе, Гессен якобы могут уничтожить доказательства по делу, угрожать свидетелям или «продолжить заниматься преступной деятельностью» (Маша Гессен — небинарная персона и использует местоимение «они»).

По словам Гессен, объявление в международный розыск может создать сложности при перемещениях по миру. «С одной стороны, это смешно: они прекрасно знают, где я нахожусь, и все это какая-то дурацкая игра. С другой, когда ты понимаешь на собственном виртуальном опыте, что за одно предложение в интервью можно быть арестованным и приговоренным на много лет… С одной стороны, мы знаем людей, уже осужденных за „фейки“ в похожих случаях. С другой — привыкнуть к этому невозможно», — цитирует Гессен телеканал «Дождь».

В конце ноября стало известно, что российские силовики возбудили против Гессен уголовное дело. Их обвинили в распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом для возбуждения дела стало интервью Гессен Юрию Дудю. В частности, реплики о преступлениях российских военных в украинской Буче.

8 декабря карточка с Гессен появилась в базе розыска российского МВД.

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