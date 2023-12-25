Обвиняемую в военных «фейках» петербурженку отправили на принудительное лечение. Она жаловалась на издевательства в психиатрической больнице

Суд отправил петербурженку Викторию Петрову, которую обвиняли в распространении «фейков» о российской армии, на принудительное психиатрическое лечение. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ее адвокат Анастасия Пилипенко.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Петровой стали ее посты в соцсетях. В них она писала о преступлениях российских военных в украинской Буче. Кроме того, она процитировала украинского врача, заявившего, что Путин — шизофреник.

В ходе процесса назначить Петровой принудительное лечение в психиатрическом стационаре суд просил прокурор. Во время следствия судебно-психиатрическая экспертиза признала Петрову невменяемой, заключив, что та не осознавала своих действий, когда писала посты, ставшие поводом для возбуждения уголовного дела. После этого Петрову перевели из СИЗО в психиатрическую больницу №3 имени Скворцова-Степанова. Там, по словам Пилипенко, Петрова подверглась издевательствам со стороны медицинского персонала.

Петрову заставляли раздеваться для «телесного осмотра», а затем мыться в присутствии мужчин. Также девушке отказали в ответ на просьбу дать возможность поменять прокладку. Сотрудники больницы, по словам Пилипенко, связали Петрову, трясли ее «как шавку», а также обещали избить «в качестве приветствия на новом месте». Кроме того, Петровой кололи препараты, из-за которых она не могла говорить.

Она отметила, согласно действующему законодательству, лечение Петровой в психиатрическом стационаре продлится шесть месяцев. После этого врачи решат следует ли продолжить лечение, прекратить его или продолжить амбулаторно.

Таким образом, подчеркнула Пилипенко, принудительное лечение Петровой в психиатрической больнице может продлиться неопределенное время. Адвокат также говорила, что сама Петрова предпочла бы получить реальный срок в колонии. Так как в таком случае по крайней мере понятно, когда она вновь окажется на свободе.

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