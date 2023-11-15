Жительницу Петербурга за антивоенный пост поместили в психбольницу, где над ней издеваются и колят препараты, от которых она не может говорить 

Жительницу Петербурга 29-летнюю Викторию Петрову, обвиняемую в распространении «фейков» об армии (207.3 УК) из-за антивоенного поста, поместили в психиатрическую больницу. Там над ней издеваются и колят препараты, от которых она не может говорить. Об этом сообщила адвокат Петровой Анастасия Пилипенко.

В октябре по решению суда Петрову перевели из СИЗО в психиатрическую больницу №3 имени Скворцова-Степанова. Там, по словам Пилипенко, над ее подзащитной издеваются медики. Сначала они заставили Петрову раздеться для «телесного осмотра» перед группой врачей, среди которых были мужчины. В ответ на просьбу поменять прокладку Петрова, по ногам которой текла кровь, услышала лишь смех.

В душевой девушка отказалась мыться перед мужчинами и попросила оставить только медиков-женщин. В этом ей тоже отказали. Петрову, как рассказала ее защитница, связали, трясли «как шавку», а также обещали избить «в качестве приветствия на новом месте».

«Ее привязывали за руки и за ноги к кровати и кололи медикаменты, от которых два дня она практически не могла разговаривать — а значит, и пожаловаться. Пока Вика была привязана, ей на лицо бросили ее одежду. Видимо, просто ради удовольствия посмотреть на ее беспомощность», — рассказал Пилипенко.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Виктории Петровой стал ее пост во «ВКонтакте», в котором она осудила войну в Украине, а также, как пишет «Бумага», процитировала украинского врача-педиатра о наличии у Владимира Путина шизофрении. Издание также отмечает, что суд над Петровой проходит в закрытом режиме. Кроме того, так как девушку признали невменяемой, судья может поместить ее на «потенциально бессрочное лечение».

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