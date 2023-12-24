В США обеспокоены пропажей Навального. Информации о местонахождении политика нет уже 19 дней

Госсекретарь США Энтони Блинкен в соцсети X выразил беспокойство по поводу судьбы Алексея Навального, о котором нет информации уже почти три недели.

Блинкен подчеркнул, что США призывают к немедленному освобождению Навального и прекращению репрессий против независимых голосов в России.

Соратники политика отмечают, что связи с Навальным нет уже 19 дней, и адвокаты не могут встретиться с ним с начала декабря. Ранее в ФСИН сообщили, что Навальный убыл из колонии во Владимирской области в неизвестном направлении.

Читать еще Навальный пропал О главном политзеке России ничего не известно уже неделю. Власти хранят молчание

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.