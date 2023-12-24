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В США обеспокоены пропажей Навального. Информации о местонахождении политика нет уже 19 дней

16:40 • 24.12.2023

Госсекретарь США Энтони Блинкен в соцсети X выразил беспокойство по поводу судьбы Алексея Навального, о котором нет информации уже почти три недели. 

Блинкен подчеркнул, что США призывают к немедленному освобождению Навального и прекращению репрессий против независимых голосов в России. 

Соратники политика отмечают, что связи с Навальным нет уже 19 дней, и адвокаты не могут встретиться с ним с начала декабря. Ранее в ФСИН сообщили, что Навальный убыл из колонии во Владимирской области в неизвестном направлении.

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