Умер мужчина, пострадавший от падения льда с крыши военкомата в Люберцах

Мужчина, пострадавший накануне от падения льда с крыши военкомата в Люберцах, умер от полученных травм. Об этом сообщает телеграм-каналы Shot и «Говорит Москва» со ссылкой на жену погибшего.

По данным Shot, погибшим оказался 34-летний Федор Кузьмин. В результате падения глыбы льда он получил перелом позвоночника в области поясницы, разрыв печени, проткнутое легкое и переломы ребер. Его госпитализировали, после чего он скончался в больнице.

Накануне стало известно, что из-за падения льда с крыши военкомата в Люберцах пострадали четыре человека, которые ждали своей очереди, чтобы встать на воинский учет.

20 декабря из-за теплой погоды в результате схода наледи с крыш домов в Москве было повреждено несколько автомобилей. Также травмы получили две женщины, на которых глыба льда упала возле станции метро «Смоленская». У одной из них, как сообщается, диагностирован перелом шейного позвонка и сотрясение мозга.

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