Поддержать
Новости

Умер мужчина, пострадавший от падения льда с крыши военкомата в Люберцах

12:16 • 21.12.2023

Мужчина, пострадавший накануне от падения льда с крыши военкомата в Люберцах, умер от полученных травм. Об этом сообщает телеграм-каналы Shot и «Говорит Москва» со ссылкой на жену погибшего.

По данным Shot, погибшим оказался 34-летний Федор Кузьмин. В результате падения глыбы льда он получил перелом позвоночника в области поясницы, разрыв печени, проткнутое легкое и переломы ребер. Его госпитализировали, после чего он скончался в больнице.

Накануне стало известно, что из-за падения льда с крыши военкомата в Люберцах пострадали четыре человека, которые ждали своей очереди, чтобы встать на воинский учет.

20 декабря из-за теплой погоды в результате схода наледи с крыш домов в Москве было повреждено несколько автомобилей. Также травмы получили две женщины, на которых глыба льда упала возле станции метро «Смоленская». У одной из них, как сообщается, диагностирован перелом шейного позвонка и сотрясение мозга.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»