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Единый реестр воинского учета полноценно заработает с 2025 года

12:31 • 19.09.2023

Полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на заместителя главы Министерства цифрового развития Олега Качанова.

«Полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 года. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности. Сведения, которые в нем содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну. Это сведения, которые по сути касаются лиц на территории Российской Федерации», — сказал Качанов. 

Он добавил, что пилотный проект реестра планируют запустить до конца 2023 года на территории одного-двух субъектов. 

В середине мая этого года глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что реестр военнообязанных заработает уже к осеннему призыву. Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра и введении электронных повесток в середине апреля.

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