В Карловом университете в центре Праги произошла стрельба. Есть погибшие и раненые

На территории Карлова университета на площади Яна Палаха в центре Праги произошла стрельба. Как сообщает местная полиция, есть погибшие и раненые. Их количество не уточняется. Также в полиции добавили, что стрелок уже мертв.

Спасательная служба Праги сообщает об 11 погибших, включая стрелка. Еще около 25 человек получили ранения. По информации издания Lidovsky, местная полиция объявила в розыск мужчину 1999 года рождения, который мог быть причастен к стрельбе.

Издание Novinky отмечает, что стрельба произошла на территории факультета искусств.

Одна из студенток университета рассказала телеграм-каналу Astra, что она забаррикадировалась в аудитории, когда услышала звуки стрельбы. «Выстрелов было слышно дофига. Еще [взрыв] вроде гранаты или что-то такое. Сейчас слышны только крики», — сказала она.

Один из преподавателей университета Сергей Медведев написал в фейсбуке, что читал лекцию, когда услышал выстрелы: «Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла. Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение. По первым сообщениям полиции, неизвестный открыл стрельбу в здании факультета, есть убитые и раненые. Вся площадь Яна Палаха и квартал Йозефов оцеплены полицией. Мы со студентами забаррикадировались в аудитории». На его пост обратила внимание BBC.

Издание ČT24 добавляет, что все здание университета уже эвакуировано, а прилегающая к нему территория оцеплена.

Обновлено в 19:08. Добавлена информация о количестве погибших и раненых.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.