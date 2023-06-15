Звезды российского шоу-бизнеса пообещали заплатить по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard

Певцы Николай Басков и Григорий Лепс, а также еще ряд популярных российских артистов и шоуменов пообещали выплатить бойцам, воюющим в Украине, по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard. Как пишет петербургское издание «Фонтанка», с таким заявлением они выступили на закрытой вечеринке на полях Петербургского международного экономического форума.

Первым о готовности платить за подбитые западные танки сказал Николай Басков. Затем к нему присоединился Григорий Лепс. «Все, что мы можем сделать для нашей советской армии, простите, российской армии, мы будем делать от чистого сердца. Если мы можем спеть — мы там будем петь. Если мы можем сделать какое-то денежное вознаграждение нашим бойцам — мы это сделаем», — сказал он.

Затем заявление певцов поддержали владелец «Русской медагруппы» Владимир Киселев, певица Елена Север, телеведущая Юлия Барановская и певец Юрий Антонов. Позже Басков пояснил журналистам, что выплаты будут проводиться через Минобороны.

Ранее о намерении выплачивать крупные вознаграждения за подбитые и захваченные образцы западной техники, поставленные США и их союзниками Украине, заявлял ряд крупных российских компаний, а также представителей региональных властей.

Как заявлял в конце мая министр обороны Украины Алексей Резникова, Киев уже получил от Запада 60 танков Leopard. Об уничтожении некоторых из них в ходе украинского контрнаступления в начале июня отчиталось российское Минобороны.

Получили ли уничтожившие танки Leopard бойцы обещанное вознаграждение — неизвестно.

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