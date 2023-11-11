На Европейский университет в Петербурге составили протоколы об участии в деятельности «нежелательной» организации

На Европейский университет, находящийся в Санкт-Петербурге, составили два протокола об участии в деятельности «нежелательной» организации, обратила внимание «Медиазона».

Материалы поступили в Дзержинский районный суд Петербурга. Что стало поводами для составления протоколов, не уточняется.

Если нарушение по статье об участии в деятельности «нежелательной организации» произошло впервые, то сначала составляется административный протокол по статье 20.33 КоАП. Повторное нарушение грозит уголовной ответственностью по статье 284.1 УК. По уголовной статье максимальный срок — четыре года лишения свободы.

В октябре Генпрокуратура признала «нежелательной» организацией Центрально-Европейский университет. Ведомство утверждало, что там в рамках университетских программ «обесценивается и искажается история российского государства, преуменьшаются заслуги видных российских ученых, писателей, деятелей культуры, продвигаются псевдоутверждения о вине России во всех мировых катаклизмах, что явно не соответствует действительности».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.