Партия ЛДПР выдвинула Леонида Слуцкого кандидатом в президенты

Предвыборный съезд ЛДПР выдвинул главу партии Леонида Слуцкого кандидатом на выборах президента. Слуцкого выбрали тайным голосованием съезда, он был единственным кандидатом в бюллетене.

Выдвинуть Слуцкого предложил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Кандидатуру также поддержал депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут.

Для голосования выдали 108 бюллетеней, из которых 106 проголосовали «за», а 2 признаны недействительными. Съезд ЛДПР проходил на территории выставочного центра «Крокус Экспо».

В 2018 году российские журналистки обвинили Леонида Слуцкого в домогательствах. Тогда он не согласился с обвинениями, сказал, что это может быть предвыборной провокацией, и не понес никакого наказания. «Мне очень лестно, что для проекции Харви Вайнштейна в России выбрали мою скромную персону, но выбрали не совсем удачно», — говорил тогда Слуцкий

Виктор Бут, который внес кандидатуру Слуцкого, отбывал срок в США за контрабанду оружия. В декабре 2022 года его обменяли. После возвращения в страну Бут заявил о поддержке войны, которую Россия ведет в Украине, и вступил в ЛДПР.

17 декабря съезд партии «Единая Россия» выразил поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на выборы президента России, которые состоятся 15–17 марта.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.