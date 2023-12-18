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Суды с участием Навального приостановили до «установления его местонахождения». Где он неизвестно уже 13 дней

10:38 • 18.12.2023

18 декабря должны были пройти семь судебных заседаний с участием отбывающего наказание политика Алексея Навального. Два из них состоялись без его участия, остальные были приостановлены до «установления местонахождения Навального». Об этом в соцсети X сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Она подчеркнула, что соратники и адвокаты Навального ничего не знают о его состоянии и местонахождении уже 13 дней. 

15 декабря в ходе заседания суда во Владимире стало известно, что Алексей Навальный «убыл из Владимирской области». Тогда судья зачитал справку ФСИН по Владимирской области, датированную 12 декабря. В ней говорилось, что Навальный убыл в «исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области, в соответствии со вступившим в законную силу приговором Мосгорсуда от 4 августа 2023 года».

При этом адвокаты не видели Навального с 6 декабря. Именно тогда их перестали пускать в колонию к их подзащитному, а его самого выводить по видеосвязи на заседания судов.

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