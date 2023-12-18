Против запрета абортов в частных клиниках выступили лишь отдельные члены думского комитета по здоровью — депутат Куринный

Против запрета абортов в частных клиниках на федеральном уровне выступил не весь комитет Госдумы по здравоохранению, а лишь отдельные его члены. Об этом в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» сообщила Ксения Собчак со ссылкой на члена комитета, депутата Алексея Куринного.

«На комитете вопрос запрета абортов в частных клиниках не обсуждался. Поэтому были мнения отдельных депутатов: Леонова, мое, еще кое-кого, связанные с этим законопроектом. Но заседания комитета не было по этому вопросу. Коллективное мнение комитета по этому поводу действительно не выражалось. Я лично против запрета абортов в частных клиниках выступаю. В итоге получается, что журналисты в своем тексте сослались на мнения представителей комитета, но не на консолидированное мнение комитета в целом», — сказал он.

Ранее газета «Ведомости» написала, что комитет Госдумы по здравоохранению выступил против запрета на проведение абортов в частных клиниках. По данным издания, соответствующее письмо было направлено в профильные ведомства.

В свою очередь, первый зампред комитета депутат Леонид Огуль заявил изданию «Подъем», что ничего не знает о существовании такого письма. «Я этого письма не видел. Вопрос на комитете не обсуждался», — сказал он.

Проект федерального закона о запрете проведения абортов в частных клиниках в Госдуму 13 декабря внесли депутаты заксобрания Нижегородской области. В нем предлагалось проводить процедуры по искусственному прерыванию беременности только государственным медицинским учреждениям. Региональные парламентарии уверены, что это поможет повысить рождаемость в России. В самой Нижегородской области подобный запрет уже принят – вслед за аналогичными запретами в Крыму и Липецкой области. В других регионах власти начали наказывать за «склонение» к абортам — штрафы за это уже ввели, в частности, в Калининградской и Тверской областях.

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