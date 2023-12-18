Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании голода как оружия на войне с ХАМАСом

Правозащитники из Human Rights Watch обвинили Израиль в использовании голода в качестве оружия на войне с ХАМАСом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

В нем говорится, что Израиль намеренно блокирует доставку воды, еды и топлива в сектор Газа и умышленно препятствует доставке в анклав гуманитарной помощи, тем самым лишая его гражданское население предметов, необходимых для выживания.

«Более двух месяцев Израиль лишает население Газы еды и воды. Эта политика поощряется или одобряется высокопоставленными израильскими чиновниками и отражает намерение морить гражданское население голодом в качестве метода ведения войны. Мировые лидеры должны выступить против этого отвратительного военного преступления, которое имеет разрушительные последствия для населения Газы», — заявил директор Human Rights Watch по Израилю и Палестине Омар Шакир.

В Израиле эти обвинения категорически отвергают.

«Human Rights Watch не осудила нападение на израильских граждан и резню 7 октября и не имеет моральных оснований говорить о том, что происходит в Газе, если они закрывают глаза на страдания и права человека израильтян», — заявил AFP представитель израильского министерства иностранных дел Лиор Хаят, передает The Times of Israel.

7 октября боевики террористической группировки ХАМАС, контролирующие сектор Газа, напали на Израиль и прорвали границу. Им удалось захватить в плен сотни людей, включая солдат и мирных жителей. Более тысячи жителей Израиля были убиты. После этого между Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа.

12 октября министр энергетики Израиля заявил, что страна не будет поставлять в сектор Газа электричество, воду и топливо, пока ХАМАС не освободит заложников. Через несколько дней страна возобновила водоснабжение на юге анклава.

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