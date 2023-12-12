Михалков, Shaman, военкоры и участник войны в Украине. Путин определяется с доверенными лицами перед президентскими выборами — РБК

Состав доверенных лиц Владимира Путина на предстоящих выборах обновится на 40% по сравнению с кампанией 2018 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на два источника, близких к Кремлю.

Так, по данным издания, среди доверенных лиц появятся военкоры, в частности, сотрудник «Комсомольской правды» Александр Коц. Также обсуждаются кандидатуры основателя проекта WarGonzo Семена Пегова и сотрудника ВГТРК Александра Сладкова.

Список, как пишет издание, пополнят представители организаций, которые появились после полномасштабного российского вторжения в Украину. Речь идет о государственном фонде «Защитники Отечества» и Комитете семей воинов Отечества. Один из источников РБК также рассказал, что среди доверенных лиц Путина будут представители волонтерского движения.

Из деятелей культуры в состав доверенных лиц, по данным издания, войдут: режиссер Никита Михалков, артисты Михаил Боярский и Сергей Безруков, гендиректор Мариинского тетра, а теперь и Большого Валерий Гергиев, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, певец Shaman, художественный руководитель, а также главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет.

Кроме того, список может пополниться участниками инициативной группы по выдвижению Путина на выборы. Среди них певица Полина Гагарина, худрук Театра имени Табакова Владимир Машков, шахматист Сергей Карякин, олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный, а также спикер парламента аннексированной Донецкой области Артем Жога, который и предложил Путину баллотироваться на новый срок.

РБК попытался получить комментарии у потенциальных доверенных лиц. Военный блогер Коц сказал, что пока он только входит в инициативную группу по выдвижению. Сладков отметил, что ему не делали такое предложение. Так же ответил и Князев. В пресс-службе Эрмитажа от комментариев отказались. Остальные не ответили на запросы издания.

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