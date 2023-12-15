Аэропорт Внуково заказал средства борьбы с беспилотниками

Аэропорт Внуково заказал устройства для обнаружения и подавления беспилотников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные госзакупок.

Как пишет агентство, аэропорт заказал оборудование китайского производства на общую сумму 2,4 миллиона китайских юаней (около 30 миллионов рублей).

В ноябре СМИ сообщали об установке радиолокационно-оптического комплекса «ЕНОТ-СД», предназначенного для обнаружения и противодействия беспилотникам, в аэропорту Шереметьево.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские города, в том числе Москва, стали регулярно подвергаться атакам дронов, из-за чего аэропортам приходится приостанавливать свою работу.

Всего, по данным «Агентства» на конец ноября, за время полномасштабной войны российские государственные структуры потратили на защиту Москвы и Подмосковья от беспилотников 666,7 миллиона рублей. Это около половины всех средств, которые российские власти потратили на защиту от дронов по всей стране. При этом, по данным издания, на защиту шести граничащих с Украиной регионов было потрачено только 59,6 миллиона рублей.

В условиях продолжающихся атак дронов по российской территории власти предлагали частным компаниям самостоятельно защищать свои объекты с помощью средств ПВО. В марте 2023 года такую рекомендацию частному бизнесу дал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Тогда он заявил, что силы Минобороны «сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов». При этом в России, по его словам, за счет ее размера «всегда найдется лазейка», через которую на территорию страны сможет залететь беспилотник.

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