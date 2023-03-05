В Госдуме российским компаниям порекомендовали установить на свои предприятия ПВО для защиты от дронов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посоветовал российским компаниям установить на свои предприятия ПВО, чтобы защититься от дронов. На его высказывание обратило внимание издание The Moscow Times.

По словам Картаполова, сейчас силы Минобороны «сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов». При этом в России — за счет ее размера — «всегда найдется лазейка», через которую на территорию страны сможет залететь беспилотник.

Самостоятельные закупки ПВО предпринимателями внесут вклад в безопасность России и помогут защитить нефтебазы, заводы и электростанции, уверен депутат.

При этом системы противовоздушной обороны пригодятся и после войны в Украине, считает Картаполов, «для противодействия террористам».

Источник: The Moscow Times

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