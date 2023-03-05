Поддержать
Новости

В Госдуме российским компаниям порекомендовали установить на свои предприятия ПВО для защиты от дронов

15:21 • 05.03.2023

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов посоветовал российским компаниям установить на свои предприятия ПВО, чтобы защититься от дронов. На его высказывание обратило внимание издание The Moscow Times. 

По словам Картаполова, сейчас силы Минобороны «сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов». При этом в России — за счет ее размера — «всегда найдется лазейка», через которую на территорию страны сможет залететь беспилотник. 

Самостоятельные закупки ПВО предпринимателями внесут вклад в безопасность России и помогут защитить нефтебазы, заводы и электростанции, уверен депутат.

При этом системы противовоздушной обороны пригодятся и после войны в Украине, считает Картаполов, «для противодействия террористам». 

Источник: The Moscow Times

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»