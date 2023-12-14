«Репортеры без границ» подвели итоги года: десятки журналистов погибли, сотни — задержаны

За 11 месяцев 2023 года в мире во время исполнения своих профессиональных обязанностей погибли 45 журналистов. Об этом говорится в свежем отчете международной неправительственной организации «Репортеры без границ». В нем отмечается, что это стало самым низким показателем с 2002 года.

Самыми опасными для журналистов стали зоны боевых действий. В 2023 году при подготовке репортажей там погибли 23 сотрудника СМИ. Больше всего — 17 человек — были убиты в ходе освещения войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, которая началась 7 октября.

При этом «Репортеры без границ» отмечают, что всего на этой войне погибли 63 человека, имеющие отношение к СМИ, однако не во всех случаях удалось доказать, что их гибель произошла в связи с выполнением журналистской работы.

Также в отчете организации говорится, что в 2023 году во всем мире задержали 521 журналиста, из них 121 только в Китае. Третьей страной по количеству преследуемых журналистов стала Беларусь — с января в республике задержали 39 сотрудников СМИ.

Как сообщают «Репортеры без границ», в России за год в заключении оказались 28 журналистов, включая двух граждан США — корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича и редактора «Радио Свобода» Алсу Курмашеву.

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