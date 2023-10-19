В Казани задержали журналистку «Радио Свободы» Алсу Курмашеву 

В Казани 18 сентября задержали редактора татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашеву. Ее подозревают в том, что она не предоставила Минюсту документы, необходимые для включения в реестр «иноагентов» (часть 3 статьи 330.1 УК).

Кроме того, по версии следствия, Курмашева в сентябре 2022 года через интернет собирала военные сведения о деятельности России, чтобы затем передать их иностранным источникам. Как пишет «Татар-информ», она получила данные о мобилизованных в армию преподавателях одного из вузов в Татарстане. Эту информацию Курмашева якобы использовала при подготовке «альтернативных аналитических материалов для профильных международных инстанций и проведения дискредитирующих Россию информационных кампаний».

Курмашева живет в Праге, но 20 мая она прилетела в Россию по семейным обстоятельствам. В начале июня ее задержали в аэропорту и конфисковали оба паспорта — российский и американский. После Курмашеву оштрафовали за отказ зарегистрировать паспорт США. Пока она ждала возвращения документов на нее завели уголовное дело, говорится в пресс-релизе издания «Радио Свобода».

Сейчас Курмашева находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время суд должен избрать меру пресечения. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Коллеги Курмашевой потребовали освободить журналистку.

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