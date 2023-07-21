Сенаторы из Крыма, Севастополя и самопровозглашенной ЛНР внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает лишение российского гражданства за дезертирство, «дискредитацию» армии и призывы к «экстремизму». Парламентарии предложили внедрить возможность лишать таким образом гражданства даже тех, кто получил его по рождению.

По действующему законодательству, за «дискредитацию», дезертирство и призывы к экстремизму можно лишить только приобретенного гражданства. Госдума приняла этот закон в апреле 2023 года. В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что его принятие «позволит повысить гарантии равенства граждан перед законом и равенства конституционно-правового статуса всех субъектов Российской Федерации».

При этом в статье 6 Конституции говорится, что гражданин РФ не может быть лишен гражданства вне зависимости от того, каким образом он его получил.

Сенатор Андрей Клишас раскритиковал коллег, которые внесли законопроект о лишении гражданства россиян, получивших его по рождению. В своем телеграм-канале он процитировал 6 статью Конституции и добавил: «Если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность».

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