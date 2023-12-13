Похищенного в Кыргызстане активиста Льва Скорякина освободили из СИЗО

Активиста «Левого блока» Льва Скорякина оштрафовали на 500 тысяч рублей из-за акции «С днем ЧКиста» у здания ФСБ. Об этом сообщает его адвокат Евгения Григорьева.

Скорякина освободили от наказания из-за проведенного в СИЗО времени и отпустили из-под стражи. «Медиазона» сообщает, что активиста признали виновным в хулиганстве из-за того, что в декабре 2021 года он с соратником Русланом Абасовым вышел к зданию ФСБ с файерами и растяжкой «С днем ЧКиста» (часть 2 статьи 213 УК). Обоим удалось покинуть страну, после чего активистов объявили в розыск.

Скорякин был похищен в Кыргызстане в ночь с 16 на 17 октября. Правозащитники предполагают, что это могли сделать сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и ФСБ. При этом Кыргызстан экстрадировать активиста в Россию отказался.

В начале ноября стало известно, что Лев Скорякин содержится в московском СИЗО-2 («Бутырка»). Там Скорякин находился без какого-либо процессуального статуса и подвергался пыткам.

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