Российская армия потеряла более 300 000 солдат убитыми и ранеными на войне в Украине — американская разведка

За все время войны в Украине российская армия потеряла 315 000 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом говорится в рассекреченных документах разведки США, с которыми ознакомились Reuters и The New York Times.

В феврале 2022 года армия России насчитывала 360 000 человек, пишут издания. После потери 315 000 из них власти были вынуждены пополнять армию за счет мобилизации и вербовки заключенных.

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По оценкам американской разведки, Россия также понесла серьезные технические потери: в начале войны у нее было 3500 танков, но она потеряла 2200 из них. Из-за этого россиянам пришлось использовать танки Т-62 50-летней давности, пишет The New York Times.

«По состоянию на конец ноября Россия потеряла более четверти своих запасов техники сухопутных войск, существовавших до 2022 года, и понесла потери среди своей обученной профессиональной армии», — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

По ее словам, в последнем наступлении на Авдеевку российская армия потеряла более 13 000 человек убитыми и ранеными, а также более 220 боевых машин.

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