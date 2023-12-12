На журналистку Курмашеву завели второе уголовное дело за книгу «Нет войне»

В Казани возбудили второе уголовное дело в отношении журналистки Алсу Курмашевой «Радио Свобода» из-за ее книги «Нет войне», сообщают телеграм-канал Baza и агентство «Татар-информ».

Алсу Курмашева, заместительница руководителя татаро-башкирской службы «Радио Свобода», написала книгу «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», которую выпустили в ноябре 2022 года.

Дело завели по статье о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК) 11 декабря. Статья предполагает до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, Курмашева рекомендовала использовать книгу в зарубежных школах, размещать в библиотеках, а также читать на антивоенных чтениях.

Курмашева находится в СИЗО с 18 октября. Ранее ей было предъявили обвинение по «иноагентской статье» 330.1 УК. Следствие считает, что она должна была предоставить документы для получения статуса иноагента», чтобы Минюст внес ее в реестр. Это первый известный случай применения части 3 статьи 330.1 УК о самостоятельном предоставлении документов для получения статуса «иноагента», отмечает «Медиазона». Верховный суд Татарстана сегодня оставил ее под стражей по данному делу, отклонив требование адвоката об изменении меры пресечения и назначив содержание под стражей в СИЗО до 4 февраля.

В воскресенье, 10 декабря, в Казани прошли митинги в поддержку журналистки. Участники пикета держали в руках плакаты с надписями «Нет насилию над журналистами. *гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается», «За свободную прессу без преследований и убийств», «Никто не должен умирать за право говорить правду», «Алсу Курмашева — журналистка, а не преступница #FreeAlsu».

30 ноября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал Курмашеву политической заключенной. Там заявили, что ее преследуют за журналистскую деятельностью: «ее уголовное дело — предупреждение для всех журналистов, в особенности тех из них, кто работает с иностранными СМИ и пишет о войне».

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