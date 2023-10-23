Суд арестовал журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву 

Советский районный суд Казани отправил в СИЗО до 5 декабря журналистку «Радио Свобода» Алсу Курмашеву. Об этом сообщают «Идель.Реалии».

Как пишет издание, заседание прошло в закрытом режиме без слушателей и прессы. Меру пресечения Курмашевой должны были избрать еще 20 октября, однако тогда суд не стал рассматривать ходатайство следствия и продлил Курмашевой срок задержания.

Курмашеву обвиняют в неисполнении обязанностей «иноагента» (статья 330.1 УК). Как утверждает следствие, она собирала сведения в области военно-технической деятельности России, что, согласно действующему законодательству, накладывает на нее обязанность самостоятельно подать документы для регистрации в качестве «иноагента». Этого Курмашева не сделала. В случае признания ее виновной, журналистке может грозить до пяти лет лишения свободы.

Алсу Курмашева является гражданкой США и России. В мае 2023 года она прилетела в Россию из Праги по семейным делам. 2 июня она попыталась улететь обратно, но была задержана и оштрафована по статье о неуведомлении о двойном гражданстве. Тогда же силовики отняли у нее оба паспорта, из-за чего Курмашева не могла покинуть страну. 18 октября она была снова задержана в Казани.

Как отмечает «Медиазона», дело Курмашевой — это первый известный случай обвинения по уголовной статье о неисполнении обязанностей «иноагента». Эта формулировка появилась в российском законодательстве в 2020 году.

Юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова назвала часть 3 статьи 330.1 — «опосредованным запретом на сбор любой информации, касающейся военной тематики». По ее оценке, под угрозой уголовного преследования «все, кто в силу своей работы касается военной темы — журналисты, подписывающие своим именем публикации, главные редакторы <...>, военные эксперты и аналитики, юристы и правозащитники, защищающие военнослужащих и их семьи»

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