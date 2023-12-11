В Петербурге отменили показ фильма Сокурова на закрытии фестиваля Вишневской

В петербургском кинотеатре «Аврора» отменили премьерный показ фильма «Александра. Авторская редакция 2023 года», который снял Александр Сокуров. Об этом сообщается в телеграм-канале режиссера. Главную роль в картине исполнила Галина Вишневская, в честь которой проходит фестиваль.

«Сегодня, 11 декабря, — годовщина смерти Галины Павловны Вишневской, которая ушла в 2012 году. К сожалению, по не зависящим от меня причинам, мы не сможем 12 декабря провести премьерный показ новой версии фильма “Александра” в петербургском кинотеатре “Аврора”, как это было объявлено ранее. Сделаем это чуть позже и в другом месте», — написал Сокуров.

Картину должны были показать в «Авроре» в 19:30. Вместо нее на сайте кинотеатра сейчас значится показ фильма «Крым небесный».

Фестиваль Галины Вишневской проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 12 декабря. Фильм «Александра» должен был закрыть его программу.

Ранее Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму Сокурова «Сказка». Незадолго до этого показ картины отменили на фестивале «Каро.Арт» в Москве.

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