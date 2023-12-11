Россия «простит» украинские долги жителям аннексированных территорий

Депутаты Госдумы и сенаторы предложили законопроект, согласно которому жителей аннексированных украинских территорий освободят от выплаты кредитов, выданных банками Украины. «Холод» разбирается в том, как это может работать, если законопроект примут.

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«Московский комсомолец» обнаружил на сайте Госдумы новый законопроект, в котором предлагается освободить жителей «новых регионов»: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — от выплаты выданных украинскими банками кредитов. Инициативу выдвинули законодатели от «Единой России»: сенаторы Клишас, Яцкин, Никонорова и депутаты Крашенинников, Бессарабов, Пинский и Панькина.

Для государственных и муниципальных компаний документ предлагает ввести мораторий на взыскание долгов, возникших до аннексии. Срок запрета прописан до 1 января 2026 года. Таким образом, долги госкомпаний до 30 сентября 2022 года заморожены и не подлежат выплатам. При этом социальные выплаты, в том числе пенсии по потере кормильца, выходные пособия и оплата труда для лиц, трудоустроенных по договору под мораторий не попадут.

Так называемые «референдумы о присоединении» на оккупированных территориях Украины прошли 23–27 сентября 2022 года. 30 сентября в Кремле подписали договор о принятии новых регионов в состав России. К 1 июня 2023 года в новых регионах планировали создать территориальные органы исполнительной власти, а переходный интеграционный период вступления в РФ должен продлиться до 2026 года. С тех пор в регионах постепенно открывались филиалы российских банков — так, в ноябре 2022 программу кредитования зарплатных клиентов в аннексированных ДНР и ЛНР запустил «Промсвязьбанк», а власти начали обсуждать программу льготной ипотеки.

О том, что жители оккупированных регионов смогут не платить по украинским долгам, в мае 2023 года заявляли и в российской Федеральной службе судебных приставов. Тогда глава ведомства Дмитрий Аристов рассказал, что на принудительном исполнении в управлениях ФССП в четырех «новых регионах» находится почти 214 тысяч исполнительных производств, в том числе 25,6 тысячи — по взысканию алиментов. К ним отнесли и выданные до 30 сентября 2022 года административные штрафы. «Однако тут есть одно условие: местом жительства или пребывания или местом нахождения должника или его имущества должна быть территория Российской Федерации», — заявил тогда глава ФССП.

Катайтесь спокойно

Законопроект использует новые модели регулирования кредитного рынка. В Крыму после 2014 года должник мог отказаться от общения с кредитором или его представителем, если банк перестал работать на этих территориях после 18 марта 2014 года. Кредитор или его представитель в таких случаях должны были обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ). Требовать погашения долга у жителей полуострова могли только российские компании, которые приобрели долги у украинских банков и аккредитовались при ФЗВ.

Владимир Путин на «прямой линии» весной 2014 года советовал севастопольцам и крымчанам, взявшим в лизинг машины, «кататься спокойно», если банк-кредитор ушел с полуострова, таким образом одобрив невыплату долгов украинских кредиторам.

Точный объем долгов украинские банки тогда не сообщали. Данные отказались раскрывать и в Национальном банке Украины, и в главном банке страны — «Приватбанке». Раскрыли цифры в сентябре 2017 года только в «Ощадбанке» — в сентябре 2017 года там сообщили, что физлица-заемщики из Крыма тогда были должны банку около 340 миллионов гривен. Долг юридических лиц по крымским кредитам в том же банке составлял более 20 миллиардов гривен. Физлица из зоны АТО (оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) задолжали банку около 400 миллионов гривен, а предприятия из оккупированного Донбасса — около 3 миллиардов гривен.

Частичную кредитную амнистию в Крыму ввели только в конце 2017 года. Отдельным категориям заемщиков простили долги до 5 миллионов рублей. Этим правом могли воспользоваться неработающие пенсионеры, родители-одиночки, опекуны несовершеннолетних детей, имеющие при этом родных несовершеннолетних детей, а также ветераны боевых действий.

Иногда суды Севастополя принимали сторону украинских кредиторов: так, в 2021 году у местного жителя Леонида Кушнерова приставы в счет долга арестовали машину, а из зарплаты вычли половину средств. Но, например, в конце ноября 2023 года жителю Севастополя удалось отсудить право на регистрацию автомобиля, который он купил еще в 2013 году. Некоторые судебные процессы по исполнительным производствам с украинскими банками длятся до сих пор.