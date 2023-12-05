Благодаря посредничеству Катара в Украину вернутся шестеро детей, вывезенных в Россию. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на катарского министра по международному сотрудничеству Лолву Аль-Хатер.

По его словам, шестеро детей, депортированных в Россию с оккупированных украинских территорий, должны вернуться в Украину через Беларусь 5 декабря. Как уточнил анонимный источник газеты, среди этих детей 11-летний мальчик, чья мать служила в украинской армии и попала в российский плен. Отец ребенка умер, а на родине его ждет тетя по материнской линии.

Еще один ребенок после депортации жил у своей бабушки в России. Теперь, благодаря посредничеству Катара, он уже воссоединился со своей матерью в аннексированном Симферополе.

Кроме того, среди возвращающихся детей 15-летний подросток, живший со своей бабушкой в оккупации в Запорожской области Украины. Его отправили в Москву с опекуном, откуда он отправится в Киев, где его ждет мать. Еще один восьмилетний мальчик жил со своей бабушкой в оккупированной Луганской области. Катар помог его матери приехать за ним в Луганск, откуда их вместе с сыном сопроводили в Москву. Оттуда они через Беларусь вернутся в Украину.

Как сообщается, переговоры о возвращении этих детей продолжались с апреля 2023 года. По данным WP, Катар не впервые помогает депортированным украинским детям вернуться на родину. Так, он выступал посредником в переговорах о возвращении вывезенного из оккупированного Мариуполя Богдана Ермохина.

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