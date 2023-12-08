По делу о стрельбе в гимназии Брянска задержаны глава ЧОП, охранница и отец стрелявшей девочки 

По делу о стрельбе в гимназии Брянска задержаны глава ЧОП Сергей Поддубный, охранница Галина Черткова и отец стрелявшей девочки 53-летний Дмитрий. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

ТАСС уточняет, что сейчас их допрашивают следователи. Ранее, по данным агентства, в частной охранной организации прошли обыски.

О том, что задержан глава ЧОП Сергей Поддубный также сообщает 112. По данным телеграм-канала, ему предстоит объяснить почему в школе не работала рамка металлодетектора, а у женщины-вахтера не было ручного сканера. Расследование ведет Следственный комитет.

Также в ночь на 8 декабря вертолет Ми-8 доставил в Москву двух пострадавших в результате стрельбы в школе, сообщили в МЧС.

«Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно. В полете детей сопровождали медики», — рассказали в пресс-службе Минздрава.

Еще трое пострадавших из-за стрельбы остаются в больницах Брянска. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Утром 7 декабря 14-летняя ученица брянской гимназии № 5 Алина устроила стрельбу. Она принесла в школу помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в одноклассников. В результате два человека погибли, включая стрелявшую девочку, которая совершила самоубийство. Еще пять человек получили ранения. Ученики гимназии ранее рассказали, что «нормальной охраны в школе никогда не было». Там якобы не были установлены ни камеры, ни турникеты.

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