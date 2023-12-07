В брянской гимназии, где произошла стрельба, не работала рамка металлодетектора 

Рамка металлодетектора в гимназии №5 в Брянске, где школьница устроила стрельбу из охотничьего ружья, не работала, сообщили оперативные службы агентству ТАСС.

По словам собеседника агентства, девочка смогла спокойно пронести в тубусе охотничье ружье, а также большой нож, спрятанный в обуви. Проверка девочки ручным металлодетектором не проводилась, сообщает SHOT. По версии телеграм-канала Baza, специальных рамок металлоискателя на входе вовсе не было.

По информации Baza и «Верстки», охраной гимназии №5 в Брянске занималась частная охранная организация (ЧОО) «Агентство Экскалибур».

Контракт с гимназией был заключен в сентябре. За пост охраны руководство школы заплатило 300 тысяч рублей. Договор с ЧОО у гимназии №5 заканчивается через месяц — 9 января 2024 года.

ЧОО «Агентство Экскалибур» работает по всему Брянску — обеспечивает охрану школ, детских садов, университетов и колледжей. На сайте компании сообщается, что «Экскалибур» обслуживает большинство школ Бежицкого и Фокинского районов Брянска, а также 124 детских садика.

Сотрудники этой фирмы «принимают активное участие» в работе на оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Херсонской областей Украины. Учредитель агентства Сергей Поддубный награжден медалью «Участнику специальной военной операции» за «успешное выполнение важнейших государственных задач». Также он участвует в развитии детского военно-патриотического движения в Брянской области, за что получал благодарность.

ЧОО «Агентство Экскалибур» оформлено на жену Поддубного Татьяну. Сергей числится владельцем юрлица с похожим названием ЧОО «Экскалибур». Обе эти компании активно получают господряды. С 2015 года ЧОПы Поддубных по данным «Контур.Фокус» выиграли тендеров минимум на 351 млн рублей.

Отец Алины — 53-летний Дмитрий — также раньше работал охранником в ЧОПе, который занимался охраной, в том числе школ. Сейчас он вызван на допрос следователей.

Восьмиклассница в Брянске утром 7 декабря устроила стрельбу в гимназии №5. В результате два человека погибли, еще пятеро ранены и доставлены в детскую больницу. Сама стрелявшая девочка покончила с собой.

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