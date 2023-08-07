За полгода ФСБ возбудила рекордное количество дел о «госизмене»

С 1 января по 31 июля 2023 года в России возбудили не менее 80 уголовных дел о госизмене (статья 275 УК), шпионаже (статья 276 УК) и появившемуся в прошлом году сотрудничестве на конфиденциальной основе (статья 275.1 УК). Об этом свидетельствует исследование «Холода», который подсчитал упоминание об этих делах в открытых источниках. Для сравнения, прошлый рекорд установили в 2022 году, когда было возбуждено всего 20 дел по госизмене.

Всего «Холод» обнаружил 82 уголовных дела, из них:

20 — за сбор и выдачу сведений, составляющих гостайну,

12 — за иные формы госизмены (приготовление, покушение и подстрекательство к госизмене),

10 — за шпионаж (обвиняются иностранцы),

восемь — за переход на сторону противника,

по семь — за финансовую помощь противнику и сотрудничество с иностранцами,

одно — за госизмену в форме шпионажа,

по 17 возбужденным о госизмене делам нет подробных данных.

При этом реальное количество дел может быть выше в разы. Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов сообщил «Холоду», что по его подсчетам и практике работы с такими делами, «госизменников» в России с начала 2023 года ловят каждый рабочий день. Таким образом к конца 2023 года таких дел может быть около 250 — рекордный темп за последние 20 лет и даже выше, чем в советское время после сталинских репрессий.

Чаще всего россияне, по версии ФСБ, «шпионят» в пользу той страны, отношения с которой у России испорчены — если в период 1990-2010-х «чемпионом» по «шпионским» делам была Грузия, то теперь это Украина, на нее пришлось 59 уголовных дел. Изменилась и внутренняя география дел. «Раньше 90% приходилось на Москву, а оставшиеся 10% дел позволяли вести Краснодару, Санкт-Петербургу и иногда Хабаровску, — говорит адвокат Евгений Смирнов. — А после полномасштабного вторжения дела о госизмене и шпионаже стали гораздо чаще возникать именно в регионах».

«Холод» подсчитал, что за первые семь месяцев 2023 года всего 17 дел из общего списка возбуждены в Москве, 51 — в 28 регионах России, а кроме того еще 11 на оккупированных территориях: по три — в Крыму, Севастополе и в Запорожской области, два — в Херсонской области. При этом у каждого уголовного дела в регионе есть московский куратор из Первого отдела следственного управления ФСБ. Самыми активными оперативниками в регионах стали представители ФСБ из Брянской области, на них пришлось как минимум четыре уголовных дела.

По три уголовных дела о госизмене возбуждено в Воронежской, Курской, Свердловской областях, а также в Пермском, Приморском и Хабаровском крае. Евгений Смирнов уверен, что это вызвано исключительно желанием местных сотрудников ФСБ выслужиться перед начальством и получить повышение по службе.

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