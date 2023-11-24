Суд в Уфе арестовал брата уехавшего из России активиста по делу о терроризме

Кировский районный суд Уфы арестовал 33-летнего Рустама Фараретдинова по делу о содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК). Об этом его брат, активист Руслан Габбасов рассказал «Idel.Реалии». Сам он несколько лет назад уехал из России и получил политическое убежище в Литве.

Накануне Габбасов сообщил, что в доме его брата в Уфе прошел обыск. «Его самого [Рустама Фараретдинова] забрали с вещами сказав, что он будет сидеть за меня», — сказал активист. По данным RusNews, сейчас Рустам Фараретдинов находится в СИЗО-1 Уфы.

«Мой брат никогда не участвовал в политический жизни, не был никогда в оппозиции, он обычный порядочный семьянин, работает на предприятии, отец троих малолетних детей. Он позвонил жене и сказал, что чекисты поставили такое условие: если я вернусь в Россию, то его выпустят, если нет, то посадят», — написал Габбасов.

Руслан Габбасов участвовал в протестах против добычи известняка на горе Куштау в 2020 году. Как сообщает «ОВД-Инфо», активист покинул Россию в 2021-м из-за уголовного дела о покушении на хулиганство с применением оружия (статья 30, часть 2 статьи 213 УК) и незаконном приобретении и хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК), возбужденном против активистов объединения «Башкорт». Оно признано в России экстремистским. Сам Габбасов также включен в список экстремистов и террористов и признан «иноагентом». Весной 2022-го он получил политическое убежище в Литве.

Весной 2023 года против активиста возбудили уголовное дело о призывах к терроризму (статья 205.2 УК) из-за предложения создать армию оппозиции и ликвидировать Россию как единое государство.

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