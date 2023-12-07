«Сетевые свободы» предсказали возвращение смертной казни и ужесточение репрессий в России после выборов

Проект «Сетевые свободы» описал возможное ужесточение репрессий в России после президентских выборов в 2024 году. Одним из наиболее страшных сценариев правозащитники называют отмену моратория на смертную казнь и применение казней в отношении осужденных по «антигосударственным» статьям. «Некрофутуристическим» прогнозом на 2024-2025 годы правозащитники поделились с «Холодом».

По версии «Сетевых свобод», свободу в интернете ограничат еще сильнее. VPN будут блокировать, популярные паблики могут признавать «экстремистскими», а за подписку на них и за информацию об обходе блокировок — штрафовать. VK сделают аналогом единственного разрешенного в Китае мессенджера WeChat.

Правозащитники отмечают, что власти стремятся к полной изоляции рунета, созданию национальной сети по типу северокорейской и выходных виз в интернет. Полностью изолировать сеть в ближайшие годы, скорее всего, не получится, отмечают «Сетевые свободы», но российские власти могут ужесточить госконтроль за интернет-ресурсами и пользователями.

Репрессии против несогласных с властями россиян также усилятся. Против журналистов, ученых и преподавателей будут возбуждать уголовные дела по «политическим» статьям. Кроме того, правозащитники допускают, что власти введут выездные визы, а за россиянами за рубежом будут следить. Родственники эмигрантов же рискуют подвергнуться преследованиям и обыскам.

«Сетевые свободы» предполагают, что условные сроки для обвиняемых по «политическим» уголовным делам запретят. Осужденным по ним ограничат возможность выйти по УДО и увеличат сроки до пожизненного. В конечном итоге российские власти могут отменить мораторий на смертную казнь для осужденных по «антигосударственным» статьям.

Некоторые сценарии из прогноза правозащитников уже сбываются. Например, Роскомнадзор активно блокирует протоколы VPN, власти ужесточают цензуру и вводят наказания за помощь «иностранным агентам», а российские эмигранты сталкиваются с давлением силовиков даже за границей.

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