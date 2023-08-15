Журналистка Елена Костюченко рассказала, что ее, вероятно, отравили в Германии

Журналистка Елена Костюченко рассказала, что осенью 2022 года ее, вероятно, отравили в Германии. После начала российского вторжения в Украину Костюченко написала несколько репортажей из зоны боевых действий для «Новой газеты». Позже их удалили с сайта издания по требованию Генпрокуратуры, а коллеги сообщили Костюченко, что располагают информацией о том, что на нее готовится покушение. Тогда она уехала в Германию, где и почувствовала первые симптомы предполагаемого отравления. О них Костюченко рассказала «Медузе» и изданию The Insider.

По ее словам, первым из симптомов стала повышенная потливость и необычный запах тела. «Запах пота был резкий и странный: пахло гнилыми фруктами», — рассказала Костюченко.

Позже она почувствовала сильную слабость и была сильно дезориентирована — приехав на вокзал, от которого до ее дома пять минут ходьбы, Костюченко не могла понять, в какую сторону ей идти. Затем появилась одышка. Костюченко решила, что это последствия недавно перенесенного коронавируса.

«Дома я сразу легла спать. Я надеялась, что после сна мне станет лучше. Но стало хуже. Я проснулась от боли в животе. Она была странной — очень сильной, но не резкой, ее как будто включали и выключали. Я попыталась сесть и легла обратно. Голова кружилась так, что комната, казалось, вращается. С каждым вращением нарастала тошнота. Я дошла до туалета, там меня вырвало», — рассказала Костюченко.

На прием к врачу Костюченко смогла попасть только через 10 дней. Анализ крови показал, что печеночные ферменты АЛТ и АСТ в пять раз выше нормы, а в моче нашли кровь.

Врачи сообщили Костюченко, что исключили все возможные причины ухудшения ее здоровья, кроме возможной «нестандартной» реакции на антидепрессанты и отравления, и предложили обратиться к берлинскую клинику «Шарите», где после отравления «Новичком» проходил лечение Алексей Навальный.

Чтобы пройти обследование, журналистке было необходимо обратиться в полицию, что Костюченко и сделала. Там начали расследование, но затем закрыли его, так как найти какие-либо токсины в организме спустя долгое время практически невозможно. Тем не менее в июле расследование возобновили.

Издания The Insider и Bellingcat пишут, что случай Костюченко — один из нескольких, и речь идет о новой волне отравлений российских журналистов и оппозиционных активистов. По данным изданий, теперь отравители используют не «Новичок», а какое-то другое вещество. Вероятно, это хлорорганическое соединение, например, дихлорэтан, отравить которым можно как через пищу, так и через кожу.

The Insider со ссылкой на источник сообщает, что немецкая полиция все же провела масс-спектрометрию крови Костюченко и обнаружила там некое вещество в сильно завышенных по сравнению с нормой значениях. Тем не менее, этих данных оказалось недостаточно для того, чтобы однозначно утверждать, что именно это стало причиной отравления.

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