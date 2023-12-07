Сенат США заблокировал законопроект о помощи Украине и Израилю. Республиканцы настаивают на том, чтобы в него включили меры по ужесточению контроля иммиграции на границе с Мексикой. Об этом сообщает CNN.

За законопроект, который предполагает выделение 110 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, проголосовали 49 сенаторов. Против — 51. Для утверждения документа необходимо было набрать 60 голосов.

Члены республиканской партии потребовали, чтобы в документ также включили меры, которые бы усилили контроль за иммиграцией на границе США и Мексики. В итоге законопроект был заблокирован.

Ранее на этой неделе Белый дом предупредил, что деньги на помощь Украине заканчиваются. «Сегодняшнее голосование запомнится надолго. И история сурово осудит тех, кто отвернулся от дела свободы. Мы не можем позволить Путину победить», — сказал в среду президент США Джо Байден.

Накануне глава Офиса украинского президента Андрей Ермак сказал, что из-за отсрочки военной помощи США Киев может проиграть войну. «Это сделает невозможным продолжение усилий по освобождению [украинских территорий] и создаст большой риск проиграть эту войну», — отметил он, выступая в Вашингтоне.

Ермак также отметил, что у властей Украины есть план военных действий на следующий год. Однако, по его словам, в 2024 году украинское правительство ожидает дефицит бюджета в размере 43 миллиардов долларов.

В середине ноября американский президент Джо Байден подписал законопроект о временном финансирования работы правительства. Этот документ не предусматривает выделение помощи Израилю и Украине. Такое решение было необходимо для того, чтобы избежать шатдауна — остановки работы федерального правительства.

До этого администрация Байдена просила Конгресс одобрить 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. Однако республиканцы, которые сейчас контролируют Палату представителей, одобрили только выделение денег Израилю, но не Украине. После этого демократы заблокировали документ в Сенате. Очередное заседание сенаторов по этом вопросу состоится только на следующей неделе. Республиканцы заявили, что после этого они уйдут на каникулы.

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