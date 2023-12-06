Без поддержки США Украина может проиграть войну — Андрей Ермак 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из-за отсрочки военной помощи США Украина может проиграть войну. Его цитируют Reuters и «Голос Америки».

«Это сделает невозможным продолжение усилий по освобождению [украинских территорий] и создаст большой риск проиграть эту войну», — сказал Ермак выступая в Институте мира США в Вашингтоне.

В понедельник в Белом доме заявили, что у США заканчиваются деньги на помощь Украине. По словам Ермака, это представляет угрозу, так как в 2024 году украинское правительство ожидает дефицит бюджета в размере 43 миллиардов долларов. При этом Ермак подчеркнул, что у Киева есть план военных действий на следующий год.

«У нас действительно есть план, и этот план включает военные операции, включает дипломатическую деятельность и, конечно, включает наше сотрудничество в сфере коммуникаций и информации», — сказал он.

В середине ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансирования работы правительства, который не предусматривает выделение помощи Израилю и Украине. такое решение было принято, чтобы избежать остановки работы федерального правительства. До этого администрация Байдена просила Конгресс одобрить 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. Однако Палата представителей, которую сейчас контролируют республиканцы, одобрила только выделение денег Израилю, но не Украине. После этого демократы заблокировали документ в Сенате.

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