Байден одобрил законопроект о временном бюджете без выделения помощи Израилю и Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансирования работы правительства, который не предусматривает выделение помощи Израилю и Украине. Об этом сообщает Associated Press.

Подписание Байденом законопроекта перенесло обсуждения в Конгрессе долгосрочного бюджета, поскольку решение вопроса об оказании военной помощи Израилю и Украине застопорилось.

Принятие временного законопроекта позволило США избежать остановки работы федерального правительства (шатдауна), так как действие предыдущего закона о бюджете истекает сегодня. Новый документ продлевает финансирование до 19 января 2024 года ряда приоритетных направлений, к которым относятся военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилье и энергетика. Финансирование остальных сфер продлят до 2 февраля.

Ранее на этой неделе документ одобрили Сенат и Палата представителей конгресса.

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