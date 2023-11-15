Московский военный суд отложил рассмотрение дела обвиняемой в призывах к терроризму Светланы Зотовой 

15 ноября 2-й Западный окружной военный суд Москвы должен был начать рассмотрение дела жительницы Ярославля Светланы Зотовой, ее обвиняют в оправдании и призывах к терроризму и экстремизму. Зотова рассказала «Холоду», что она отказалась ехать на заседание в Москву, поэтому была организована видеосвязь с судом в Ярославле. Рассмотрение дела было перенесено для того, чтобы предоставить новому адвокату Зотовой время на ознакомление с делом.

56-летнюю Светлану Зотову обвиняют в оправдании и призывах к терроризму и экстремизму из-за нескольких комментариев в телеграм-каналах. Как сообщают в «Зоне солидарности» и «Медиазоне» речь идет о комментариях: «Мирные митинги до жопы», «русские у вас есть шанс совершить великую революцию 2022 года. Свергайте эту преступную власть пока она не привела мир к ядерной катастрофе» и «Все правильно говорит! Молодцы что взорвали Керченский мост, надо еще раз взорвать, чтобы хуйло проиграл!!!» Сама Светлана говорит, что не помнит, делала она эти записи или нет. Зотовой грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писала «Медуза», первому адвокату Зотовой пришлось отказаться от ее защиты после давления со стороны силовиков. Сейчас к ее защите подключен новый адвокат — Надежда Демидова.

На сегодняшнем первом заседании Демидова попросила суд отложить рассмотрение дела для того, чтобы она смогла ознакомиться с материалами уголовного дела. Как рассказала Зотова «Холоду», в ее деле около 400 страниц, сами материалы находятся в московском суде.

«Сначала суд отказывался переносить рассмотрение дела, объясняли тем, что в суд уже вызваны свидетели. Но адвокат сказала, что это будет нарушением закона, и судья в конце концов с ней согласился, — говорит Светлана Зотова. — На какой срок перенесли заседание, мы не знаем. Завтра адвокат поедет в Москву и попробует узнать».

Летом этого года суд приговорил 19-летнюю дочь Светланы Зотовой Валерию к шести годам колонии за «попытку теракта». Валерии вменяют попытку поджога пункта сбора помощи для мобилизованных в Ярославской области, однако родные и адвокат Валерии считают обвинение провокацией ФСБ.

Светлана Зотова рассказала «Холоду», что ее дочь Валерию сделали свидетелем по ее уголовному делу — она получила повестку в СИЗО, где отбывает наказание до вступления приговора в силу. На сегодняшнем заседании Валерию подключали по видеосвязи для того, чтобы она дала свидетельские показания. Всего, по словам Светланы, экрана было три: на одном показывали Светлану с ее адвокатом, на втором — Леру, на третьем — трех судей из Москвы.

Светлана Зотова рассказала, что заметила в зале ярославского суда двоих мужчин, которые проходят по делу как свидетели обвинения. «Одного из них я узнала — это сотрудник ФСБ, который забирал меня из дома в марте на допрос. А второй свидетель сидел с ним рядом и общался так, как будто они давно знакомы», — говорит Зотова.

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