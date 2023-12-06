В Непале задержали торговцев людьми, которые переправляли в Россию рекрутов для войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Шеф полиции округа Катманду Бхупендра Кхатри заявил, что всего задержаны 10 человек, которые занимались переправкой безработных молодых мужчин из Непала в Россию, где те заключали контракты с Минобороны и отправлялись на фронт в Украину. За это, по его словам, рекруты платили контрабандистам по девять тысяч долларов, а те отправляли их в Россию через ОАЭ по туристическим визам.

«Это дело о торговле людьми и организованной преступности», — отметил Кхатри, пообещав, что задержанным в ближайшее время будут предъявлены соответствующие обвинения.

В конце октября американская газета The New York Times написала, что сотни граждан Непала, которые не могут найти работу на родине, отправляются в Россию, чтобы принять участие в войне в Украине. При этом, по данным издания, граждане Непала принимают участие в боевых действиях как на стороне российской армии, так и в рядах ВСУ. Уже тогда представители непальских властей выражали обеспокоенность сложившейся ситуацией.

«Если такая ситуация сохранится, непальцы будут убивать друг друга в российско-украинской войне», — заявил тогда журналистам член правящей коалиции в парламенте Непала Раджендра Байгейн. Он призвал правительство страны потребовать от российского Минобороны не брать непальцев на службу, но сказал, что у непальских властей для этого «кишка тонка».

Тем не менее в начале декабря власти Непала обратились к Москве с призывом перестать вербовать его граждан для войны в Украине. Это произошло после того, как стало известно о гибели шести граждан Непала, служивших в российской армии.

«Правительство Непала обратилось к российскому посольству с требованием немедленно вернуть их тела и заплатить компенсацию их семьям», — заявили в МИД Непала.

В заявлении ведомства также говорилось, что по меньшей мере один непалец, воевавший на стороне России, попал в плен к ВСУ. Как сообщалось, непальские дипломаты прикладывают усилия по его освобождению и возвращению на родину.

В свою очередь, газета Kathmandu Post со ссылкой на посла Непала в Москве Милана Радж Туладхара написала, что в российской армии служат в общей сложности 150-200 непальских наемников.

«Тех граждан, которые к нам обращаются, мы отправляем обратно в Непал, рассказывая им о высоких рисках, связанных с вступлением в российскую армию», — сказал Туладхар.

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