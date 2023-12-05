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Пропавший в Грузии активист Рафаил Шепелев находится в СИЗО в Нижнем Тагиле — Первый отдел

11:57 • 05.12.2023

Пропавший в Грузии активист Рафаил Шепелев находится в российском СИЗО в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает правозащитный проект «Первый отдел». По его данным, Шепелева обвиняют по террористическим статьям.

Находившийся в Грузии Рафаил Шепелев пропал 12 октября. Как пишет «Первый отдел», он стал жертвой провокации российских силовиков. Те обманом выманили его на территорию Цхинвальского региона, который не контролируется властями Грузии.

Там Шепелева задержали, а затем вывезли во Владикавказ, где отправили под арест на 15 суток по административной статье о «мелком хулиганстве» (часть 1 статьи 20.1 КоАП). До истечения срока ареста ему предъявили обвинение по уголовным статьям об «участии в деятельности террористической организации»‎ (часть 2 статьи 205.5. УК ) и «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК). Теперь Шепелеву грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

После предъявления обвинения Шепелеву избрали меру пресечения в вижде заключения под стражу и отправили в СИЗО «Нижний Тагил». Дорога туда заняла почти полтора месяца  — через Минеральные воды, Волгоград, Саратов, Казань, Ижевск, Пермь и Екатеринбург. В Нижний Тагил активист прибыл на прошлой неделе.

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