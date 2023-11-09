Пропавший в Грузии российский активист сам поехал в село на границе с Цхинвальским районом — МВД Грузии

МВД Грузии сообщило, что пропавший участник движения «Артподготовка» Рафаил Шепелев, живший в Тбилиси, сам добрался до села Кирбали рядом с Цхинвальским районом. Там, вероятно, он встретил российских пограничников, которые увели его на подконтрольную России территорию. Заявление МВД Грузии цитирует офис фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе.

По данным ведомства, 12 октября 2023 года Шепелев отправился в Кирбали на такси. Эту информацию подтверждают камеры видеонаблюдения в месте, где Шепелев сел в такси, а также показания водителя и жителей села Кирбали. Местные жители видели, как Шепелев поднимается церкви, где находились, предположительно, российские пограничники: «В соответствии с полученной информацией, местные жители видели там "русских" и то, как Рафаил подошел к ним, после чего Рафаила увели на оккупированную территорию Грузии, неподконтрольную официальному Тбилиси».

9 ноября «Первый отдел» сообщил, что Шепелев пропал. Правозащитники обнаружили, что Советский районный суд Владикавказа 13 октября арестовал Шепелева по административной статье о мелком хулиганстве, после чего его отправили в СИЗО «по обвинению в совершении преступления террористической направленности».

«В доме остались его личные вещи. По словам его соратников, в Грузии он жил с сентября 2021 года и возвращаться в Россию не собирался», — отмечал «Первый отдел». Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на знакомую Шепелева Ирину Ручко, перед исчезновением он вышел из дома «для решения бытовых вопросов и не пояснил ничего людям, с которыми жил». Они исключили, что он по своей инициативе уехал в Россию, где его ждало уголовное преследование из-за участия в запрещенном в России движении «Артподготовка».

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