В Грузии пропал участник «Артподготовки» Рафаил Шепелев. Вероятно, он находится в российском СИЗО

Участник запрещенной в России организации «Артподготовка» Рафаил Шепелев пропал в Грузии. Как сообщает правозащитный проект «Первый отдел», его похитили и вывезли в Россию, где он , вероятно, находится в одном из СИЗО.

По данным правозащитников, Рафаил Шепелев вышел из дома на улице Мтацминда в Тбилиси и пропал 12 октября. «В доме остались его личные вещи. По словам его соратников, в Грузии он жил с сентября 2021 года и возвращаться в Россию не собирался», — пишет «Первый отдел».

На следующий день, 13 октября, Советский районный суд Владикавказа признал Шепелева виновным в «мелком хулиганстве» (часть 1 статьи 20.1 КоАП). Источник «Первого отдела» отмечает, что после того, как закончился срок административного ареста, Шепелева поместили в СИЗО «по обвинению в совершении преступления террористической направленности».

«Артподготовка» — ультралевая анархическая организация сторонников саратовского политика Вячеслава Мальцева. В октябре 2017 года российские власти признали ее экстремистской и запретили ее деятельность на территории России. Мальцев уехал из страны летом того же года.

Это не первый случай, когда российские спецслужбы похищают и вывозят в Россию оппозиционных активистов, которые скрываются от преследования за границей. Так, в начале октября стало известно, что похищенный в Кыргызстане активист «Левого блока», правозащитник Лев Скорякин оказался в московском СИЗО «Бутырка». Скорякина похитили в ночь с 16 на 17 октября. Правозащитники предполагают, что это могли сделать сотрудники ГКНБ Кыргызстана и ФСБ. При этом официально власти Кыргызстана отказались экстрадировать активиста в Россию.

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