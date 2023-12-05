Путин посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты

Владимир Путин 6 декабря посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Это будет пятый и шестой зарубежный визит российского президента, после того как суд в Гааге выдал ордер на его арест.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Путин посетит две страны «фактически, за одни сутки». На предстоящих переговорах с лидерами этих стран планируют обсудить двусторонние отношения, палестино-израильский конфликт и обменяться мнениями по международной повестке. Кроме того, Путин также планирует скоординировать действия на рынке нефти.

«Эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области всегда на повестке дня», — сказал Песков.

Также в Кремле сообщили, что 7 декабря в Россию на переговоры приедет президент Ирана Ибрахим Раиси.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в Россию. В ответ МВД России объявило в розыск руководство Международного уголовного суда.

После этого решения Путин 12 октября прилетел в Кыргызстан, где принял участие в саммите СНГ. 17 и 18 октября он был в Китае, а 9 ноября посетил Казахстан. В конце ноября он также летал в Беларусь.

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, куда завтра полетит российский президент, не входят в число стран, которые ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда. «Коммерсантъ» уточняет, что ОАЭ подписали, но не ратифицировали этот договор. Это значит, что президент России может летать в эти страны не опасаясь, что его задержат.

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