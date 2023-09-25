МВД объявило в розыск руководство Международного уголовного суда

МВД объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманьского, его заместительницу Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта. На соответствующую информацию в базе МВД обратила внимание «Медиазона».

В карточке дела говорится, что все трое «разыскиваются по статье УК», но никаких подробностей не приводится.

Весной 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмада Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Их обвинили в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности (часть 2 статьи 299 УК) и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой (часть 2 статьи 360 с применением части 1 статьи 30 УК). Это произошло после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президента Марии Львовой-Беловой.

Затем МВД объявило судей и прокурора МУС в розыск.

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