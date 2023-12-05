В школе в Башкортостане подросток напал с ножом на восьмиклассника из-за ревности 

В Башкортостане подросток напал с ножом на восьмиклассника из-за ревности. Об этом сообщает телеканал «Вести Башкортостан», ссылаясь на местное управление МВД.

Накануне, 4 декабря, 13-летний ученик седьмого класса одной из школ села Кармаскалы во время перемены напал с ножом на восьмиклассника. По предварительной информации, конфликт между школьниками произошел из-за общей знакомой — ученицы той же школы.

Baza добавляет, что подросток напал с ножом на восьмиклассника из-за ревности. Пострадавшего доставили в хирургическое отделение местной больницы. Телеграм-канал пишет, что рана оказалась не очень глубокой. Жизни школьника ничего не угрожает.

Прокуратура республики начала проверку. Следственный комитет Башкортостана сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о халатности (часть 1 статьи 293 УК). Там заявили, что следователи допросят руководство школы, а также родителей подростков.

«В рамках расследования будет проверена полнота принимаемых мер работниками образовательного учреждения по обеспечению безопасности учащихся на территории школы», — отметили в региональном СК.

3 декабря стало известно о том, что несколько подростков убили 15-летнего школьника в Иркутской области. Его несколько раз ударили ножом. Телеграм-канал Baza утверждал, что убийство произошло после вопроса: «С какого ты района?» и его сразу связали с сериалом режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» о казанских группировках конца 80-х годов. Силовики задержали шестерых подозреваемых. А позже в местном МВД уточнили, что убийство не связано с сериалом.

«Оперативники Межмуниципального управления МВД России “Иркутское” в максимально короткий срок задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Он пояснил, что этот сериал не смотрел. Таким образом информация о взаимосвязи произошедшего с сериалом не подтверждается», — говорится в сообщении.

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