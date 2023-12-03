В Иркутске задержали двоих подростков. Их подозревают в убийстве 15-летнего сверстника на остановке

Региональное управление Следственного комитета по Иркутской области возбудило уголовное дело по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) после гибели подростка на остановке. В качестве подозреваемых задержаны два его сверстника.

По версии следствия, 2 декабря между подростками произошел конфликт, в ходе которого был ранен 15-летний юноша. Очевидцы вызывали скорую помощь, но спасти его не удалось. Как сообщают в СК, 3 декабря в Качугском районе Иркутска задержали двоих подростков, участвовавших в конфликте. Их отправили на допрос к следователю.

Телеграм-канал Baza утверждает, что убийство произошло после вопроса: «С какого ты района?». По информации издания, юноша по имени Егор и четыре его одноклассника ждали автобус на остановке «Лисиха». К ним подошли около 10 неизвестных сверстников, после чего начался конфликт, в ходе которого один из подростков достал нож и ударил Егора в шею. Baza пишет, что он скончался на месте. У одного из двоих задержанных подозреваемых обнаружили тот самый нож, отмечает телеграм-канал.

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