Объявленный в розыск основатель «Тануки» рассказал, что находится в Лондоне

Ресторатор и основатель сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов, объявленный в России в розыск по уголовному делу, находится в Лондоне. Об этом он сам сообщил казахстанской редакции журнала Forbes.

«Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге», — сказал Орлов. Он также добавил, что полностью вышел из всех своих проектов в России.

О том, что Александр Орлов объявлен в международный розыск, стало известно 16 ноября. По данным телеграм-канала Shot, дело против него возбудили по статье о «причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой» (пункты «а», «б» части 2 ст. 165 УК).

Позже «Коммерсантъ» писал, что поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление руководства компании «Промтехноком», владеющей площадями в «Москва-Сити». По данным издания, дело возбудили из-за того, что арендатор «Меркурий Фитнес» не платил деньги за аренду и «вносил инфраструктурные изменения, не ставя арендодателя в известность и без разрешения». Основанием мог стать в том числе бассейн для фитнес-клуба, соучредителем которого был Орлов.

Он сам заявил казахстанскому Forbes, что возбуждение уголовного дела стало для него неожиданным, поскольку он ожидал разбирательство по «сугубо гражданско-правовому иску». «В прошлом я являлся одним из инвесторов этого проекта, но никак не влиял на его операционную деятельность. Так что претензии ко мне считаю не совсем обоснованными», — сказал Орлов.

Он добавил, что его адвокаты уже разбираются с ситуацией, в ближайшее время спор может быть урегулирован. «Совершенно уверен, что здесь нет никаких скрытых мотивов — некое недопонимание, может быть. Меня нет в России уже определенное время, и наверняка именно из-за этого и возникла вся эта ситуация», — предположил Орлов.

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