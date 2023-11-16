Основателя сетей «Тануки» и «Ерш» объявили в розыск

МВД России объявило в розыск ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова. Об этом пишет РБК со ссылкой на базу розыска.

В базе розыска не уточняется статья, которую вменяют Орлову. По данным телеграм-канала Shot, дело против него возбудили по статье о «причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой» (пункты «а», «б» части 2 ст. 165 УК). Что стало поводом для уголовного дела, не уточняется.

В сентябре «Ведомости» писали, что Орлов продал доли в размере 33,3% в фирмах «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Их совокупная выручка за 2022 год составила 295 млн рублей. До этого бизнесмен вышел из ряда других активов в России.

Однако у Орлова есть бизнес и за рубежом – «Тануки» работает в США, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ, также ресторатору принадлежат перуанский Ichu в Гонконге, Cipriani, Gaia, Shanghai me и Sand – в Дубае.

Представитель Орлова говорил «Ведомостям», что бизнесмен решил сосредоточиться на зарубежных проектах и возвращаться в Россию пока не планирует.

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