Основателя сетей «Тануки» и «Ерш» объявили в розыск по заявлению арендодателя — «Коммерсант»



Ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова объявили в розыск по заявлению руководства компании «Промтехноком», владеющей площадями в «Москва-Сити». Об этом стало известно «Коммерсанту».

По данным издания, дело возбудили из-за того, что арендатор «Меркурий Фитнес» не платил деньги за аренду и «вносил инфраструктурные изменения, не ставя арендодателя в известность и без разрешения». Основанием мог стать в том числе бассейн для фитнес-клуба, соучредителем которого был Орлов.

Собеседники «Коммерсанта» сообщили, что дело возбуждено по части 2 статьи 165 УК (причинение имущественного ущерба организованной группой). Ущерб по уголовному делу оценивается в сумму около 110 млн рублей.

О розыске Орлова стало известно накануне, бизнесмен сейчас находится не в России. В сентябре «Ведомости» писали, что Орлов продал доли в размере 33,3% в фирмах «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Представитель ресторатора уточнял, что тот решил сосредоточиться на зарубежных проектах.

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