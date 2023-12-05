Финская таможня заподозрила две местные компании в поставках в Россию дронов на несколько миллионов евро

Финская таможенная служба провела расследование в отношении двух местных компаний, подозреваемых в поставках в Россию подсанкционных товаров, включая электронику и дроны. Об этом сообщается на сайте службы.

В пресс-релизе говорится, что неназванные финские компании совершили более 30 поставок в Россию. Они отправили в страну микроконтроллеры и полупроводники общей стоимостью более 600 тысяч евро, а также около 3500 дронов на сумму более двух миллионов евро.

Обеими компаниями руководил один и тот же человек. По версии таможенников, одна из фирм закупала подсанкционные товары, а другая — отправляла их в Россию. Также в Финляндии предполагают, что деятельность компаний осуществлялась из России. В качестве подозреваемых проходят шесть человек, один из них с сентября находится под арестом.

Предварительное расследование велось совместно с властями Нидерландов, Великобритании и США, а также с Интерполом. Вскоре дело будет передано в прокуратуру.

Ранее украинские власти обнаружили в иранских дронах, которыми Россия атакует Украину, комплектующие производства европейских компаний.

В сентябре сообщалось, что поставки военно-промышленного комплекса в Россию продолжает осуществлять немецко-японский производитель станков DMG MORI — несмотря на заявления об уходе из страны.

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