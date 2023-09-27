Немецко-японский производитель станков, заявлявший об уходе из России, продолжает поставки для российского военно-промышленного комплекса

Немецко-японский производитель станков DMG MORI, несмотря на заявления об уходе из России после начала войны в Украине, продолжил поставлять оборудование для предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом пишет «Агентство».

В 2015 году, уже после аннексии Крыма, DMG MORI открыла станкостроительный завод в Ульяновске. На церемонии даже присутствовал немецкий посол Рюдигер фон Фрич. К тому моменту против России уже ввели санкции, Евросоюз запретил поставлять оборудование и технологии для военно-промышленного комплекса страны.

Тем не менее, как пишет «Агентство», заказчиком ульяновского завода была госкорпорация «Ростех» и подконтрольные ей корпорации, которые выпускают двигатели для ракет и военной авиации. В 2022 году журнал «Эксперт» даже назвал завод DMG MORI в Ульяновске ведущим российским станкостроительным предприятием.

Через пару недель после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года DMG MORI объявила, что останавливает производство и уходит из России. Однако, как выяснило «Агентство», оба российских юрлица компании продолжили работу. Ими руководит Андрей Соколов, который также является сотрудником головной компании DMG MORI в Германии.

По словам источника издания, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину на ульяновском заводе приступили к сборке 200 станков, комплектующие для которых уже были в России. Позже, как утверждает «Агентство», российские юрлица начали получать новые запчасти и станки через Индию и Китай.

DMG MORI не продает оборудование напрямую российскому ВПК. Это происходит через фирмы-посредники, которые связаны с Соколовым. Например, одной из них владеет его жена Наталья Соколова, а другой — бывший директор по продажам «ДМГ МОРИ Рус» Рустам Аляутдинов, пишет «Агентство».

Так, по его данным, одна из таких фирм — «Сервис Про» — заключила договор почти на миллиард рублей на поставку и установку оборудования с АО «Финвал Энерго». Клиенты последней — это в основном военно-промышленные заводы, которые входят в «Ростех». Также «Сервис Про» обслуживала станки, установленные на военных заводах таких российский госкомпаний, как «Тактическое ракетное вооружение» или «Алмаз-Антей». 20 сентября 2023 года украинские власти внесли DMG MORI в список «международных спонсоров войны».

Глава российских компаний DMG MORI Андрей Соколов и его супруга формально осуждают войну, пишет «Агентство». В прошлом году они получили гражданство Израиля, сменили фамилию на Голдман, а с лета 2022 года живут в Берлине. В феврале Наталья Голдман в интервью немецкой газете Tagesspiegel рассказала, что российское вторжение в Украину стало для ее семьи шоком и она якобы «умоляла мужа в марте 2022 не ходить на протесты». В то же время оба они продолжают руководить компаниями, которые поставляют станки российским военным заводам и занимаются их ремонтом.

«Если “ДМГ МОРИ РУС” остается под контролем DMG MORI и продолжает импортировать товары и технологии конечного военного пользования, то немецкая DMG MORI нарушает регламент. Кроме того, если “ДМГ МОРИ РУС” прямо или косвенно продает свою продукцию организациям, находящимся под санкциями ЕС, то это также является нарушением регламента», — пояснил изданию британский адвокат, партнер Global Diligence Александр Презанти.

За нарушение санкций в Германии предусмотрено тюремное заключение на срок от трех до десяти лет и штраф — полмиллиона евро. Если виновной признают компанию, то ее оштрафуют на сумму до десяти миллионов евро.

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